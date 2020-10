Jüri Muttika läks koos päästjatega õppeotstarbel süüdatud majja

Raplamaa päästepiirkona juht Tanel Vahter sõnas, et tulemöll saab olema suur. "Kõik oleneb sellest, kui hõre või tihe see maja on, kas enne tuleb leek katusest välja või on võimalik seest näha ka tulelonti," ütles ta ja mainis, et eesmärk on maja ikkagi maha põletada. "Kõik uued päästjad ja ajakirjanikud saavad siis tulekahju arengut hoonest seest vaadata."

Vahter selgitas, et tegelikult tapab põlevas hoones olles just suits, mitte kuumus ega leek. "Ilma hingamisaparaadita ei pruugi seal viite minutitki vastu pidada," ütles ta ja tõi välja, et viimase 10 aasta jooksul on neil juba kolmandat korda avanenud võimalus maja õppeotstarbel maha põletada.

Rapla päästepiirkonna peaspetsialist Allan Riisenberg selgitas, et maja elanik tuli nende poole jutuga, et tal oleks vaja maja maha põletada. "Põhimõte oli ikkagi see, et tal oli vana maja, mis on vammi täis ja millest enam asja ei saa," ütles ta.

"See oli päris kuum kogemus, oleksin seal sees nagu aasta aega olnud, sest selles riietuses oli korraks tunne, et ma poleks sattunud mitte sauna, vaid sõna otseses mõttes praeahju," selgitas Jüri Muttika.