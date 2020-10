Kirjanik Kairi Look: Muumi-raamatud on ikkagi ennekõike lastele

"Ringvaates" oli külas kirjanik Kairi Look, kes selgitas, mis on Tove Janssoni ja täpsemalt tema Muumi-raamatute fenomen.

"Tove Jansson oli tegelikult üsna privaatne inimene, kes oma eraelust väga rääkida ei tahtnud," sõnas kirjanik Kairi Look ja mainis, et Jansson oli ka väga mitmekülgne. "Lisaks sellele, et me teame teda Muumide loojana, tegi ta tegelikult ka väga palju muud, ta oli maalikunstnik, tegi karikatuure ja koomikseid, elas erinevates riikides."

Look tõi ka välja, et Janssoni täiskasvanutele mõeldud raamatud, millest mitmed on ka eesti keeles ilmunud, räägivad väga ausalt ja autobiograafiliselt tema elust. "Tove läks 1930. aastatel, kui sõda algas, Pariisi maalikunsti õppima ja kuigi ta alati maalis, siis kunst ei teinud teda ikkagi nii kuulsaks," sõnas ta ja selgitas, et sõja ajal hakkaski ta looma seda Muumide maailma. "Selgus, et see läheb inimestele peale ja eks ta muidugi kasutas seal oma eraeluga ka, kust mujalt neid prototüüpe ikka võtta."

"Minu meelest on Muumi-raamatud ikkagi vägagi lastele, seal on lugemist ka täiskasvanutele, aga nagu ütleb suur klišee, et igas heas lasteraamatus on lugemist ka täiskasvanutele," ütles Kairi Look ja tõi välja, et Muumi-raamatutes on erinevad tasandid. "Mina näiteks lapsena lugesin sealt hoopis mingit muud lugu kui ka ma loen preagu, seal on väga palju salapära, huumorit ja mänguilu, mida laps niimoodi ei loe."