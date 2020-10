"Ringvaade" tegi ringkäigu sajandivanustes kasvuhoonetes

Kui tänapäeval on kasvuhoone majapidamises üsna tavapärane nähtus, siis veel 100 aastat tagasi olid kasvuhooned vaid mõisahärrade au ja uhkus. Kasvuhooneekspert Getter Linter kirjutas kasvuhoonetest isegi oma ülikooli lõputöö, käis mitukümmend tükki neist ka läbi ja pildistas üles.

Esimesed kasvuhooned tekkisid Eestisse juba 17. sajandil. "Kasvuhoonetesse toodi omale välismaalt kõiksugu eksootilisi vilju, näiteks ananasse ja aprikoosipuid, mida kõike tuli mõistagi ka külalistele eksponeerida," mainis Linter.

"Seda on läänest siia reisinud inimesed kirjeldanud, et Eesti paistis silma kõva sparglikasvatajana, teadaolevalt on meil isegi läbi talve kasvatatud spargleid," selgitas ta ja mainis, et tänapäevased kasvuhooned on lihtsakoelisemad. "Rajatakse kergkonstruktsioone, mida on lihtsam teisaldada."