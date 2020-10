Netflixi uus seriaal tekitab prantslastes pahameelt

Netflixi uus seriaal "Emily Pariisis" ("Emily in Paris") on mitmetes prantslastes pahameelt tekitanud, sest nad leiavad, et sari kujutab nende rahvust liiga klišeelikult.

Kümnest osast koosnev sari räägib ameeriklannast Emily (Lily Collins), kes töö asjus Pariisi kolib ja peagi Instagramis kuulsust kogub, kirjutab Independent.

Olgugi et sari on Netflixis menukaks osutunud, leiavad mitmed vaatajad, et prantslaseid kujutatakse kui snoobe ja selline kujutusviis mõjub solvavalt. Lisaks iseloomustatakse sarjas Pariisi ja prantslasi ka barettide, sarvesaiade ja pikkade saiade kaudu, mis kohalike sõnul on aga kulunud klišeed.

"Prantslased on sarjas õelad, väga laisad ja ei jõuavad tööle alles lõunal. Ühtlasi on nad ka suured flirtijad, kes truudusest absoluutselt ei hooli," kirjutas Charles Martin väljaandes Premiere ilmunud arvustuses.

Martin lisas, et prantslasi kujutatakse sarjas ka väga seksistlikena. "Ausalt öeldes on seal sarjas väga palju, mille peale solvuda. Sarja tegijad otsustasid prantslasi karikatuurselt kujutada ja nad ei hoidnud end tagasi," kirjutas ta.

Veebilehel MadmoiZelle kirjutati, et esimesed kolm episoodi võib küll ära vaadata, kuid rohkem küll ei kannata. "Pariisi elanikke kujutatakse sarjas kui vastikuid Birkini käekotiga snoobe, kes süütavad sigareti kohe, kui jõusaalist välja astuvad," seisis arvustuses.

Ka portaalis Allocine, kus erinevatele sarjadele hindeid saab anda, leidsid mitmed vaatajad, et "Emily Pariisis" on lausa piinlikkust tekitav. "Olen sarja vaadanud vaid 15 minutit ja ma juba vihkan seda, kuidas nad prantslasi kujutavad. Nad ei ole tegelikult üldse nii ebaviisakad!" kirjutas üks sarja vaatajatest.

Sarja tabanud kriitikanoolte teemal võttis sõna ka näitleja Lucas Bravo, kes kehastab sarjas Gabrieli. Ta tõdes, et on kriitikaga osaliselt nõus, sest klišeesid leiab sarjast tõesti palju. Samas nentis ta, et Pariisi ja prantslaste kogu olemust ei saakski sarjas käsitleda ja seetõttu pidid sarja tegijad valima ühe kindla nurga.