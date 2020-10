ETV otsesaade "Suud puhtaks" küsib, kui palju maksab vaba sõna

Aina sagenevate laimunõuete ja kohtukaasuste taustal arutatakse, millal saab kriitikast laim. Oleme hiljuti olnud tunnistajateks mitmele loole, kus väidetava laimu ohver esitab laimajale kahjunõude või nõuab lausa kohtu kaudu kahjutasu. Olgu selleks siis raadiohääle Alari Kivisaare nõue avaliku petitsiooni algataja vastu või seksuaalkasvataja Rita Holmi nõue teda pedofiiliks ja perverdiks nimetanud kommentaatorite vastu.



Septembri lõpus selgus, et ka Tallinna kultuuriameti juht Aini Härm on esitanud kahjunõude Tallinna linnamuuseumi töötajatele, kes Härmi töö suhtes linnapeale ühispöördumise vormistasid.



Miks unustame väljendusvabaduse kõrval vastutuse? Kuidas lahendada olukordi, kui õiglustunne on riivatud? Kas oleme avamas ust maailma, kus vabal sõnal on kohtus hinnasilt? Lisaks avatakse saates sõnavabaduse teemat ka seni vähem käsitletud nurgalt - nimelt arvamus- ja väljendusvabaduse võimalikkusest ja takistustest kooliseinte vahel.



Saates osalevad vandeadvokaadid Robert Sarv ja Keijo Lindeberg, endine justiitsminister Rein Lang, psühholoog Avo-Rein Tereping, Eesti Inimõiguste Keskuse nõukogu juht Katrin Nyman-Metcalf, Harju maakohtu kohtunik Merit Helm ning Õpilasesinduste Liidu liige Lennart Mathias Männik.



"Suud puhtaks" alustab ETV-s kell 20, saatejuht on Urmas Vaino.