Galerii: "Rakett 69" võitja Karl Vilhelm Valter kutsub noori purjeregati meeskonnaga liituma

Järgmisel suvel toimub Tallinnas maailma suurim purjelaevade regatt The Tall Ships Races 2021. "Rakett 69" võitja Karl Vilhelm Valter kutsub noori regati meeskonnaga liituma.

Valter ise on purjeõppelaev Vesta peal juba esimese testsõidu teinud. Temaga koos käisid purjetamas ka Näljase Neliku liige ja toidukriitik Susann Kõomägi ning sisuloojast parkuurija Johannes Lilover.

Regati meeskonnaga saavad aga liituda ka teised noored purjetamishuvilised üle Eesti. Eelnev purjetamiskogemus ei ole vajalik, küll aga on oluline, et purjeõppele kandideerija on võistluse toimumise ajal (30. juuni – 31. juuli 2021) vanuses 15–25 aastat.

Noortel on võimalus osaleda regati järgmistel etappidel:

esimene etapp 30.juuni – 05. juuli marsruudil Klaipeda (Leedu) – Turu (Soome)

cruise-in-company etapp 8. – 15. juuli marsruudil Turu (Soome) – Tallinn (Eesti)

teine etapp 18. juuli – 22. juuli marsruudil Tallinn (Eesti) – Maarianhamina (Ahvenamaa)

kolmas etapp 25. – 31. juuli 2021 marsruudil Maarianhamina (Ahvenamaa) – Szczecin (Poola)

Õpperegati eesmärk on kaasata ja õpetada noori ning juhtida tähelepanu merekeskkonna hetkeolule ja loodussäästlikkusele.

Purjeõppel osalemiseks tuleb kõigil soovijatel hiljemalt 26. oktoobriks täita ankeet veebilehel tallshipstallinn.ee ning saata motivatsioonikiri.

The Tall Ships Races 2021 sadamalinnana pakub Tallinn 165 pealinna noorele võimalust osaleda purjeõpperegatil soodustingimustel ehk toetades neid stipendiumiga.

Purjeregatil osalemise tingimuste kohta saab rohkem lugeda veebilehel tallshipstallinn.ee.

Allpool näeb ka pilte laevadest, millega eelmistel aastatel purjetatud on ja millega ka sel aastal seilatakse: