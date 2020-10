Tarvo Valm ja Ivo Orav avaldasid ühise singli "Võiks kuked saata kurele"

Uue loo muusika kirjutas Valm ning laulusõnad seadis ritta Orav. Lugu viib kuulajad linnuriiki, kus kured ja kuked omavahel maid jagavad.

Valm tõdes, et koostöö Oravaga on talle meelde tuletanud 30 aasta tagused Roosna-Alliku kantripäevade meeleolud. "Sai käidud jah ja isegi mitu aastat. Ma olen selline sala-kantri sahistaja olnud kogu elu. Juhtus ka nii, et ükskord kui rahvas kukkus plaksutama peale GGG kontserti siis ma vaimustusest hüüdsin "iiiihaaa"," meenutas Valm.

Ivo Orav on 25 aastat vedanud ansamblit The Belka. Ka Valm on Eesti muusikaareenil 90ndate algusaastatest saati figureerinud ja mängis kunagi näiteks bändis The Sun.