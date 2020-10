Gal Gadot kehastab uues filmis Egiptuse kuninganna Kleopatrat

Filmi režissöör on Patty Jenkins, kes on Gadotiga koos töötanud ka filmi "Supernaine" ("Wonder Woman") kallal, kirjutab CNN.

Film ilmub koostöös filmistuudioga Paramount Pictures ning stsenaariumi kirjutab Laeta Kalogridis.

Gadot tõdes, et ta on Kleopatra rolli eest väga tänulik, sest on teda alati kehastada tahtnud. Ta lisas, et valitsejanna elu tuuakse vaatajateni uudsel moel, sest esimest korda jutustatakse Kleopatra lugu täielikult naiste silme läbi – nii filmi režissöör, stsenarist kui ka Kleopatra osatäitja on naised.

Varasemalt on Kleopatrat kehastanud näitleja Elizabeth Taylor, kes mängis teda 1963. aastal ilmunud Joseph L. Mankiewiczi filmis "Kleopatra". Film võitis neli Oscarit.