PÖFF-il esilinastub uus Eesti originaalsari "Tulejoonel"

"Tulejoonel" on põnevik ja perekonnadraama, mille keskmes on Matvere kehastatav 57-aastane Jakob Sommer, kelle töö- ja eraelu on karidele jooksnud. Kõrvaltvaatajaile sõbraliku ja rahulikuna näiv vanaisa tunneb ühel hetkel, et maailm tema ümber on jäänud võõraks ning ta otsustab seda plahvatusohtliku missiooniga "parandama" hakata.

Pealinna oma hirmuvalitsuse all hoidvat pommimeest asub jälitama noor kaitsepolitsei uurija, keda kehastab Kaspar Velberg. Lisaks teevad sarjas kaasa Sten Karpov, Liis Lass, Saara Pius, Karin Tammaru jt Eesti näitlejad.

Uus sari sünnib tunnustatud stsenarist Martin Alguse sulest. "See on lugu nurka surutud mehest, kelle frustratsioon ei väljendu enam netikommentaariumis, vaid pommiplahvatustena meie pealinnas," selgitas ta.

"Lisaks uurija ja kurjategija omalaadsele kassi-hiire mängule ja põnevusloo taustal aset leidvatele keerukatele peresuhetele, inspireerib mind selle loo juures tugevalt ka meie pommirühma üliohtlik argipäev," lisas Algus.

"Tulejoonel" esimene osa linastub novembris Pimedate Ööde Filmifestivalil. Elisa Huubi klientideni jõuavad esimesed osad aasta lõpus.