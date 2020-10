Koertele mõeldud tortide looja: Eesti turg jääb tulevikus ilmselt väikseks

Koer Ruudi omanik Andres Luidre on aastaid teinud operaatoritööd, kuid tänu Ruudile on tema ellu tekkinud täiesti uus kutsumus – koertele mõeldud tortide valmistamine.

"Kui ta sai aastaseks, siis ma tahtsin talle torti kinkida. Tegin interneti lahti, lõin sisse "koeratordid" ja üllatus oli väga suur, et mitte keegi ei teinud neid. Ma arvasin, et see on nagu tavalise tordi ostmine," kirjeldas Luidre "Ringvaatele".

Seejärel tekkis tal mõte neid ise tegema hakata. "Aga ma mõtlesin, et see on nii keeruline ja ma ei tea toidutegemisest väga midagi. Aga mõte ei andnud rahu."

Kõigepealt rääkis ta veterinaaridega sellest, mida üldse võib tordi sisse panna. Sealt sai ta koostisosad ja osakaalud – kui palju võiks tordis olla liha, kui palju juurvilju jne. Seejärel otsis ta omale kondiitri, kellega teeb torte koos senimaani.

"Ta oskab neid väga hästi teha ja need on väga kihvtid. Mul on väga hea meel, et see nii on läinud, et saatus kuidagi ise loksutab asjad paika."

Luidre tunnistas, et kõige esimesi koeratorte ta ise ei maitsnud. "Mõned kuud hiljem aga maitsesin ise ka. Need on dieediinimeste toit, sest seal ei ole maitseaineid ja koostisosad on hästi tervislikud."

Ta rääkis, et kuigi Ruudi sööb tordid ära nagu hull, siis alguses ei tahtnud ta näiteks süüa torti, millel oli porgandikate. Praegusel ajal võib leida Luidre koeratortide seest koos näiteks veiseliha ja banaani.

"Ma imestan, et see koertele nii hullult peale läheb, sest mina lihalõhna selles ei tundnud."

Kokku on Luidre tortidega rõõmustanud 400 koera, ja mitte ainult tortidega, vaid on välja mõelnud ka nii koerte muffinid kui ka jäätise. Tulevikuplaanidki on Luidrel suured.

Ta usub, et Eesti turg jääb tema koerte tortide väikseks. "Plaan on neid müüa üldse külmutatud kujul, et siis saaks Eestist väljapoole ka vaadata."

Eraldi sortiment on olemas ka kassidele, kuigi Luidre sõnul on nende kasside osakaal, kes sellist torti tahavad, väga väike.