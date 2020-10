"Ringvaade" tutvus valikuga tulevikutoitudest

Shiitake seened ja seenepulber

Shiitake tootmisel on väike süsiniku jalajälg (25 korda väiksem kui veiseliha tootmisel), see on ka hea alternatiiv lihale, kuna nende tekstuur on sarnane. See sobib hästi praadimiseks ja sellest tehakse ka külmkuivatatud pulbrit, mis sobib kastmetesse, parmesani asenduseks või smuutidesse.

Kilgijahust hommikukrõbinad

Hommikukrõbinad sisaldavad maherukkijahu ning kilgijahu. Toode on väga hea süsivesikute- ning hea valgusisaldusega.

Ökoloogiline putukajahu aitab vähendada maailmas loomse valgu defitsiiti ning loomakasvatuse suurt ökoloogilist jalajälge. Putukajahu toomine on täielikult ringmajanduslik protsess, milles kasutatakse vaid taastuvenergiat ning tootmine ise on jäätmevaba.

Vetikapesto ja vetikahelbed

Vetikas on 100 protsenti puhas ökoloogiline tooraine, mis vajab kasvamiseks vaid päikesevalgust, süsihappegaasi ja vett. Kõik eluks vajaliku saab vetikas ookeaniveest. Lisaks toodavad vetikad suurel hulgal hapnikku ja loovad uusi elukeskkondi veeorganismidele. Vetikas kui nn mereköögivili sisaldab suurel hulgal erinevaid eluks vajalikke vitamiine, mineraalaineid, aminohappeid ja kiudained.

Kuivatuskapis tehtud snäkid (erinevad puuviljad, marjad ja tee)

Toidukuivati töötab päikeseenergia abil. Kapi seinad neelavad endasse päikesest saadud sooja ja paneel toodab elektrit, mis paneb tööle ventilaatorid. Teisisõnu hakkab tööle õhkkuivatus. Kui päikest ei ole, siis saab kuivati ümber lülitada elektritarbimisele. Suvel pole üldiselt lisaks elektrit vaja, vaid pigem sügisel, kui vihmaseid ilmasid rohkem.

Külmkuivatatud kõrvitsapüreesupp

Tegemist on sisuliselt tavalise kõrvitsapüreesupiga, milles sisaldub kõrvits, kartul, porgand, sulajuust, koor, muskaatpähkel ja tšillipipar – erisus on see, et see supp on külmkuivatatud, mistõttu säilib see aastaid ilma külmutamise ja säilitusaineteta. Samuti on see vee puudumise tõttu kerge ja seda võib palju suuremates kogustes reisidele või matkadele kaasa võtta nagu mistahes purgis või konservis toitu. Samuti säilib külmkuivatades toidu maitse paremini kui teiste säilitusmeetoditega.

Spirulina

Mikroskoopiline ainurakne roheline sinivetikas, mis on arvatavasti elanud maakeral sellest ajast alates, kui siin elu tekkis. Selle siniroheline värv tuleb kõrgest klorofülli sisaldusest ja ka eksootilisest sinisest värvipigmendist – fükosüaniinist. Toode on hea soolestikule, aidates kaasa seedimisele.

Beyond-liha

Tegemist on täiesti taimse kotletiga, mis koosneb peamiselt herneproteiinist ja erinevatest maitseainetest, kuid on nii tekstuurilt kui ka maitselt lihaga väga sarnane.

Tulevikutoidu teemat käsitletakse põhjalikumalt 12. ja 13. oktoobril Kultuurikatlas, kus 16 organisatsiooni korraldavad rohekonverentsi GreenEST Summit 2020.