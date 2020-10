Piret Puppart Sanna Marini paljastavast ajakirjakaanest: selles ei ole midagi bravuurset

Soome peaminister Sanna Marin sattus hiljuti skandaali, sest poseeris ajakirjale, kandes paljal ülakehal vaid pintsakut. EKA moeosakonna juhataja Piret Puppart märkis, et provokatsioonist on alusetu rääkida, kuivõrd tegemist ei olnud poliitilise situatsiooniga.

Puppart märkis, et ehk on hoopis televisioon süüdi selles, et inimesed üldse pööravad naispoliitikute dekolteedele tähelepanu, mis viib mõtted sisult eemale.

"Kui me läheks raadioajastusse tagasi, siis see ei huvitaks kedagi, sest seda ei ole näha. Aga sellest on kahju, sest siis me ei kuula sõnumit, vaid keskendume millelegi muule."

Pupparti sõnul tuleb Sanna Marini teema puhul tähelepanu pöörata ka asjaolule, milline oli see olukord, kus ta oli. "See ei olnud poliitiline situatsioon, kus ta ennast esindas."

Samuti tuleb tema sõnul tunnistada, et rinda sellel pildil tegelikult näha ei olnudki. "Rääkida provokatsioonist või seda esile tõsta, seda enam, kui tegemist on väga sümpaatse ja väikse rinnasuurusega [on alusetu]. Selle juures ei ole lihtsalt midagi bravuurset."

Riietus peaks ennekõike sobima isiksusega, sõnas Puppart, kes mõnede naiste puhul ei kujuta liiga rangeid vorme ega tumedaid toone üldse ette.

"Nad lihtsalt mõjuvadki oma värvilisuses palju sümpaatsemana ja see peegeldab neid ennast palju rohkem selle kõige käigus. Mul on alati hea meel, kui president käib värvilistes riietes."

Üks, mis Puppartile trendina silma paistab, on see, et naispoliitikud kannavad kleite järjest enam. Seni, kuni seeliku pikkus ei mõju punnitatult, on tema sõnul igasugune seelikupikkus väga ilus.

Kaasaja üks mõttetumaid riideesemeid on aga Pupparti sõnul läbipaistev sukapaar. "Ma ei saa selle funktsioonist aru. Seda enam, kui me räägime nii palju keskkonnatundlikkusest ja see on üks asi, mida meil on peaaegu võimatu ümber töödelda ja neid tekib sadu tuhandeid."

Kergelt õlitatud jalg on tema sõnul palju keskkonnasõbralikum ja sõbralikum ka kandja jaoks, sest nahk saab paremini hingata. "Me võiksime selliste asjade peale ka mõelda, mitte olla vanas kinni."