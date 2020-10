Evelin Võigemast teadis juba lasteaias, et tahab näitlejaks saada

Näitleja Evelin Võigemast rääkis, et oli juba lasteaias käies kindel, et temast peab ühel päeval näitleja saama.

"Ma arvan, et see oli juba lasteaia lõpus selge, aga ma ei oskagi öelda miks, sest tegelikult ei ole mul mingisuguseid erilisi mälestusi nukuteatri etendustest vms. Aga see tahtmine oli väga väga vara," rääkis Võigemast R2 saates "Röster".

Ta lisas, et käis kooliajal nii ema kui ka klassiga tihti teatris ning vaatas televiisorist filme ja telelavastusi. Näiteks kuulusid ta lemmikute hulka "Noor pensionär" ja "Mehed ei nuta".

Näiteringis kui sellises Võigemast enda sõnul kunagi käinud ei ole, küll aga sai ta teatrielu veidike lähemalt nuusutada siis, kui kooli vahetas ja Arte gümnaasiumisse õppima läks. "Kooliteater on natuke palju öeldud. Eriti kui võrrelda selliste suurte kooliteatritega, nagu on Raplas või Jõgeval või Saaremaal, aga midagi me seal tegime – luuletusi lugesime, tegime monolooge ja koolipidudeks näitemänge," meenutas Võigemast.

Pärast gümnaasiumi lõppu otsustaski ta lavaka katsetele minna ja ütles avaldust ära viies julgelt: "Tere, mina tahan saada näitlejaks!"

"Eks see tahtis olla omamoodi julge ja humoorikas, aga samal ajal ka ennast täis 17-aastane," meenutas Võigemast avalduse ära viimist. "Ma arvan, et see võib olla ka päris palju ütleb mu iseloomu kohta midagi. Mingi teatud annus bravuuri on minus alati olnud," lisas ta.

Lavakasse sisse saanud, haarati Võigemast täielikult teatrimaailma. Ta meenutas, et näitlejaõpe võttiski kogu aja, mistõttu ka mitmed tutvused kannatada said. "Vahepeal kahjuks vajuvad unarusse sõprussidemed teistest eluvaldkondadest sõpradega, aga õnneks need tulevad hiljem tagasi," rääkis Võigemast.

Pärast lõpetamist läks Võigemastil ja ta kursakaaslastel hästi ja nad kõik said peale lõpetamist kohe tööle. Võigemast ise sai kaasa teha näiteks lastesaates "Buratino tegutseb jälle" ja sarjas "Õnne 13".

"Televisioon annab noorele näitlejale kiire tuntuse, aga teisalt on see ka mingis mõttes vastutust tekitav või kasvatav, sest kui sa esimeste töödega ei õnnestu nii hästi, kui tahaksid, siis see võib su karjäärile negatiivse hoo anda," nentis Võigemast ja lisas, et tegutsema ei ajendanud teda mitte soov tuntuks saada, vaid soov oma kodu soetada.

Võigemast rääkis ka, et tehtud töö eest on alati tore tunnustust saada. "Eriti tore on tegelikult, kui keegi täitsa võõras inimene toidupoes või kus iganes kohas võtab julguse kokku ja tänab mingi konkreetse töö eest – see vahel on veel kõige südantsoojendavam," tunnistas näitleja.