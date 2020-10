Andra Teede: sarjas "Õnne 13" on liiga palju tegelasi

"Seda on küll kole öelda, aga tegelikult seal on liiga palju tegelasi. Normaalses sarjas on ju see, et sul on üks peategelane või üks perekond, kes on peategelane ja mõned kõrvaltegelased – näiteks naabrid, kes vahel tulevad ja lähevad. Aga meil on selliseid võrdseid peategelasi umbes kümmekond," rääkis Teede "Vikerhommikus".

Lisaks peategelastele on "Õnnes" aga ka kõrvaltegelasi, kes tihtipeale kuigi palju eetriaega ei saagi. "Mõni hooaeg isegi ei jõua mõnda tüüpi näidata ja mõned käivadki üle viie-kuue osa eetris," nentis Teede.

Seetõttu tuleb uut tegelaskuju silmas pidada seda, et tal oleksid sidemed võimalikult paljude tegelastega. "Ei ole mõtet näiteks Tiinale tuua mingit uut peikat, keda keegi teine ei tunne, vaid kui Tiinale tuua uus peika, siis peab selguma, et see peika on Alma kadunud onupoeg, Mare vana kongikaaslane jne. Et tal oleks võimalikult palju partnereid, kellega mängida," selgitas Teede.

Ta rääkis ka, et "Õnne 13" sündmustikku mõjutab palju see, mis Eestis parjasti toimub. "Meie oleme Eesti ainus sari, kes tegeleb päevakajaga. Kui tuleb euro, siis meil tuleb euro. Kui on valimised, siis meil on valimised. Kui on koroona, siis meil on ka koroona," ütles Teede. "See on selline natuke olme ajalugu, mida me sinna püüame," lisas ta.

Teede üritab sarjas näidata ka võimalikult palju erinevaid vaatenurki. "Ühiskond ongi polariseeritud ja ka sama pere liikmed võivad vaielda, kuni nad on näost sinised mingite põhimõtteliste asjade üle," ütles Teede.

30. oktoobril jõuab eetrisse sarja 800. osa. Teede sõnul selleks puhuks midagi erilist varuks ei ole, ent üllatusi tasub oodata jõulude ajal, mil eetrisse läheb "Õnne 13" eriepisood.