Trad.Attack! jõudis Grammyde eelvalikusse

Jalmar Vabarna kinnitas, et kuigi nad on jõudnud eelvalikusse, pole neil tegelikult aimugi, kas valikusse kuulub 10, 100 või 1000 albumit. "Seda me teame, et päris sõltumatud muusikud sinna ei pääse, selleks on ikkagi vaja kontakte," selgitas ta ja mainis, et nemad pääsesid eelvalikusse tänu festivali Folk Alliance ühele juhile. "Me esinesime seal festivalil 2016. aastal ning uuesti 2019. aastal, seega kontakt on tekkinud läbi järjepideva tegevuse."

"Ainuüksi see on juba suur asi, et me jõudsin eelvalikusse," tõdes Vabarna ja rõõmustas, et kusagil on inimesed, kes on valmis sind aitama. "See on ainuüksi võit, aga kui juba saaks ka nominatsiooni ja saaks enda albumi kohta öelda "Grammy nominated", see oleks muidugi täiesti uskumatu."

Grammy võitmiseks on tema sõnul vaja aga palju muid tegureid paika seada. "Sosistatakse, et selleks peaks olema näiteks hea PR-meeskond, aga need on spekulatsioonid, seega me loodame lihtsalt, et õnn naeratab meile," kinnitas Vabarna.

Ansambli Trad.Attack! kolmas täispikk album "Make Your Move" ilmus 2020. aasta kevadel. Singlis "Armasta mind" lööb kaasa ka Vaiko Eplik.