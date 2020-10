Näitleja David Suchet sai kuninganna Elizabeth II käest rüütlitiitli

"See on väga suur au ja minus on palju tänutunnet nii kuninganna, oma riigi kui ka oma ameti vastu," vahendab Royal Central Sucheti öeldut.

74-aastane Suchet on enim tuntud oma detektiivi Hercule Poirot rolli eest, mida ta mängis aastatel 1989–2013.

Näitlemisega alustas ta aga juba 16-aastaselt. 1973. aastal, mil ta oli 27-aastane, liitus Suchet kuningliku Shakespeare'i näitetrupiga. Selleks ajaks oli ta aga juba mitmeid telerolle teinud.

Suchet on pikalt tegelenud ka heategevusega, toetades haigeid ja erivajadustega lapsi.