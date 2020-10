Peeter Talvar: katkutohtri maskiga eriti hästi hingata ei saa

Stuudiosse tuli Peeter Talvar katkutohtri maskiga, kuhu noka sisse pandi aromaatseid rohtusid. "Tohter ise pidi ka end kaitsma, et ta haigeks ei jääks," ütles ta ja mainis, et tegelikult selle maskiga väga hästi hingata ei saa. "Kui sellise maskiga inimene Tallinna tänavatele ilmus, siis olid kõik inimesed juba hirmul, sest jälle on taud käimas mööda linna."

Samuti selgitas Talvar, et keskaegses Tallinnas viidi läbi vähe hukkamisi. "See ei toimunud ka mitte linna südames, sest veri rüvetab linna, vaid ikkagi võllamäel, mis asub praeguse Liivalaia tänava alguses, kus on praegu Swedbanki kontor," mainis ta ja tõi välja, et samuti sandistati Tallinnas väga vähe inimesi. "Neid oli vähe, sest santi pead sa ise üleval pidama, kui ta on töövõimeline, siis ta võib veel kasu tuua."

"Naiste puhul olid hukkamisviisid erinevad, näiteks neid ei poodud," selgitas ta ja mainis, et toona levis uskumus, justkui tooksid poodu riided kauplemisõnne. "Poodu jäeti võlla rippu nii kauaks, kuni kael ära kõdunes ja keha peast eraldus, aga naiste puhul ei olnud sünnis, et ilma rõivasteta naisterahvas seal ripub, mistõttu neid maeti näiteks elusalt."