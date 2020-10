Ivo Linna: Tarmo Pihlapi looming elab tänaseni

Ivo Linna sõnul on Tarmo Pihlapil vedanud, kuna tema looming elab rahva seas tänaseni. "Me kohtusime esimesi kordi 1967. aasta lõpus Tartus, mina noore kitarrimuusika huvilisena käisin ikka Tartu klubides vaatamas, mis bändid seal mängivad," ütles ta ja mainis, et seal nägi ta ka bändi Varjud, kus Pihlap mängis viiulit ja laulis. "Neil oli tavalisele kitarrimuusikale lisatud juurde ka keelpillid ning tol hetkel oli suurim vaimustus The Beatles, nad tegid mitmed nende tuntud lugusid keelpillidega, see oli väga uhke."

"Nii hea tunne on, kui sellele olukorrale vaatamata, mis meil praegu maailmas on, saad sa ikkagi lava peal olla ja esineda," tõdes Linna ja mainis, et kui on väga pikk paus olnud, siis mõistad, kui hea ikkagi on laval olla. "Muidu lähed tööle, teed töö ära ja kõik on kena, aga nüüd saad aru, kui hea see ikkagi on."

Koit Toome kinnitas, et tal on olnud elus perioode, kus ta aastaid ei kuula muusikat. "Nüüd ma kuulan jälle rohkem, aga võib-olla on tänapäeval muusika igal pool nii palju taustaks, et me enamus ajast ei teadvusta endale, et midagi kuskil tiksub taustaks," mainis ta ja tõdes, et kui ta poes enda lugu satub kuulma, siis on see väga väga häiriv.

Saates tuli ettekandele ka Tarmo Pihlapi poolt kuulsaks lauldud lugu "Valged roosid":