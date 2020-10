30 aastat Soomes elanud eestlane: turistile ei pea näitama ainult ilusat pilti

"Eesti ei ole see riik, kus oleks kogu aeg udune heinamaa, poolalasti Anu Saagim jookseb ringi, mängib kannelt ja pidevalt on jaanituli," ütles Antto Terras ja lisas, et siin elavad tegelikult normaalsed inimesed, kellel on mõnikord ka pohmell ja halb tuju. "Eestlased ise on kaotanud Tallinna ära, millisel normaalsei inimesel oleks olnud võimalus minna vanalinna oma rahakoti peal jooma ja sööma, eestlased on kaotanud pealinna võõramaalastele ära."

Terras rõhutas, et Eestis ringi reisides mõistis ta, et kõige paremini läheb neil kohtadel, mis on tehtud oma rahva jaoks. "Kui see koht on mõeldud eestlastele, siis nii suurt kriisi ei olegi, aga kui sa ehitad ainult turistidele ja nad tulemata jäävad, siis on kööga."

"Sellegi raamatu puhul põrutasime kohe Tallinnast minema ja läksime sinna, kus elu keeb, kus mehed istuvad bussipeatuses ja panevad väikest õlut, sinna, kus inimesed poe taga kaklevad," tõdes ta ja mainis, et need on kohad, kus pulli saab. "See on normaalne elu, ega turistile ei pea näitama ainult ilusat pilti, ta on ka inimene, kes ei taha mingisse muinasjuttu tulla."

"Elu käib nendes kohtades, kus kogu aeg midagi kartma pead," mainis ta ja tõi välja, et sisemaal on igav, põnevad on näiteks Hiiumaa, Saaremaa ja Narva. "Hiiumaal ma pidin peaaegu sadamas peksa saama, Saaremaal on inimesed harjunud, et turistid käivad."