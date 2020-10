Doris Tislar filmist "O2": ma polnud kunagi varem tennist mänginud

Doris Tislar kinnitas, et "O2" ei olnud siiski tema esimene filmiroll. "Esimene suurem roll oli mul filmis "Mina olin siin", mäletan, et olin tol hetkel 14-aastane," ütles ta ja mainis, et tegelikult oli tol hetkel casting'u vanusepiiranguks alates 16-aastasest, aga see jäi tal lihtsalt kahe silma vahele. "Ma arvasin, et miks mina ei võiks minna, kõik klappis ja see oli väga huvitav kogemus."

Filmirollide kõrval on Tislar töötanud kaks aastat juba Eesti Noorsooteatris, mis varem kandis nime NUKU teater. "Meil on iseenesest suhteliselt väike trupp võrreldes mõne suurema teatriga, aga kuna me mängime nii hommikuti kui õhtuti, siis töömaht on suhteliselt tihe," ütles ta ja kinnitas, et kui koroona välja arvata, siis Noorsooteater on praegu väga heas kohas. "Meil on väga hea ja ühtehoidev trupp."

"Ma käisin kunagi NUKU teatri noortestuudios, mis on tore, et ma jõudsin ringiga tagasi," tõdes ta ja mainis, et pärast keskkooli kolis ta Rootsi väikelinna Linköping, kus ta õppis rahvaülikoolis teatrisuunal. "Mul ei ole küll bakalaureust ega rakenduskõrghariduse diplomit, aga see õpe oli väga laiapõhjaline."

Filmis "O2" kehastad Doris Tislar prantsuskeelset tegelast. "Ma õppisin Gustav Adolfi gümnaasiumis 11 aastat prantsuse keelt, seegai hea põhi oli all," ütles ta ja lisas, et enne filmis osalemist polnud ta ka tennist mänginud. "Inimesena on lihtne öelda, et oled meister, näitad paari pilti ja medalit, aga mängu mõttes oli mul ikkagi treener, kes aitas, et löögid tuleksid usutavalt välja."