Jupiteri peatoimetaja Toomas Luhats: oleme hoidunud võrdlusest Netflixiga

Toomas Luhats kinnitas, et lisaks Apple TV rakendusele, mis annab vastava seadme omanikele mugavama ligipääsu Jupiterile, on lähiajal oodata sarnast lahendust ka nii Samsungi kui LG nutiteleritele. "Lisaks peaks tulema ka Androidi rakendus, seega levinumatele nutitelekatele tuleb Jupiteri äpp jaanuariks, võib-olla natukene varem."

"Kui mina hakkaksin seda äppi tegema, siis läheks 600 aastat selle valmimiseks, seal peab ikka intelligentne inimene olema, kes seda teeb," sõnas Luhats ja mainis, et neil sattus väga tore partner. "Me oleme väga kiiresti liikunud."

"Me töötame Jupiteris pidevalt väga mitmel suunal, eks me töötame sellel suunal, et leida arhiivist midagi lahedat, see on positiivses mõttes põhjatu auk," mainis ta ja tõi välja, et samuti on oluline koostöö hanketiimiga, kes hangib pidevalt uusi sarju, filme ja dokumentaale. "Kolmas suund, mis on meil praegu veidi rahulikum, on see, kuidas me saaksime ühel hetkel ise toota sisu."

Samuti rõhutas Luhats, et Jupiteri numbrid lähevad iga päevaga paremaks. "Ma olen alati hoidunud võrdlusest Netflixiga, sest nende juures töötab umbes 8000 inimest, meil on endiselt 3,7 töötajat, pole mõtet võrrelda võrdlematuid suurusi," mainis ta ja kinnitas, et samal ajal püüavad nad olla vähemalt Eesti mõistes kõige parem voogedastuskeskkond. "Tuleb see meil paremini või halvemini välja, aga me vähemalt ponnistame."