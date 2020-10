Henrik Roonemaa: elektritõukeratas on linnaliikluses turvalisem kui jalgratas

PPA juhtiv korrakaitseametnik Sirle Loigo kinnitab, et on isegi elektritõukeratast proovinud, mõistmaks, millega on tegemist. "Töö on õpetanud mind nii kaitslikuks ning ma hindan oma elu ja tervist nii palju, et see tõukeratas pole minu jaoks," sõnab ta ja lisab, et eelistab liikluses olla nii, et riskid on maandatud. "Selle metallitüki peal 25 kilomeetrit tunnis ei ole minu jaoks riskivaba sõitmine."

Tehnoloogiaajakirjanik Henrik Roonemaa tõdeb, et tema arvates on vähemalt linnaliikluses elektritõukeratas ohutum kui tavaline jalgratas. "Tõukeratas on aeglasem, renditõukeratas on piiratud 20 kilomeetrile tunnis, kui ma tavalise rattaga sõidan, siis ma sõidan tõukeratastest mööda," sõnab ta ja mainib, et lisaks saab tõukeratta pealt kiiresti maha. "Tavalise ratta peal ma olen kõrgel õhus, kui on mingi jama, siis tõenäosus, et ma lendan külje või pea peale, on suurem."

"Meil ei ole olnud aega harjuda, et on veel üks liiklusvahend juures," mainib Roonemaa ja sõnab, et suurim probleem on selles, kuidas ühele kitsale teele on kokku surutud jalgadel ja ratastel liiklejad. "Pole midagi teha, üks on ikkagi kolm-neli-viis korda kiirem," ütleb ta, lisades, et kui Eestis oleks rattasõit sama populaarne kui Helsingis ja Stockholmis, siis ei mahuks need ratturid kuhugi ära.

Tiit Sukk sõnab, et mootorratturina on ta õppinud iga liikuvat elementi hindama kui potentsiaalset mõrvarit. "See aitab ka kõigi muude vahenditega sõita, see jääb külge, sest sa arvestad kogu aeg, et keegi, kes liigub paremale, võib järgmine hetk keerata ringi ja minna vasakule," tõdeb ta.

