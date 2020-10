"Maahommik" läks koos vanavarakogujaga laadale

Kaur Salusele meeldib minna laadale enne, kui teised inimesed sinna jõudnud on. "Siis on mõnus vaadata, keegi ei trügi selga ja vahel jääb midagi ka näppu, olen olnud ka kaks-kolm tundi enne avamist olnud laadal," ütles ta ja kinnitas, et suuremaid laatasid, kuhu aasta jooksul minna, on aastas umbes kümmekond. "Sel aastal veidi vähem, võib-olla kuus-seitse."

"Väiksemad laadad on kohati ägedamad, sest seal inimesed tulevad oma asju müüma, suurematel laatadel on enamasti need, kes on juba midagi kokku ostnud," tõdes ta ja mainis, et teda huvitavad eriti vee ja kalapüügiga seotud esemed.