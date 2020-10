Kapa, Mick Moon ja Beebilõust avaldasid ühise loo

Värske loo "Barõga" produtseeris R3lax, muusika kirjutasid Kapa ja Mick Moon.

Kapa kinnitas sotsiaalmeedias, et lähiajal on tal ilmumas veel üks koostöölugu Beebilõustaga. Lisaks värskele singlile on Beebilõust avaldanud sel aastal loo "Tagi mind" koos Beatrice'ga ja pala "Miks mitte?" koos lambandazega.

Vaata videot: