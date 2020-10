Rauno Elp kaotas seitsme kuuga 25 kg: kõik mu kostüümid tuli ümber õmmelda

"Ma lihtsalt ühel hetkel tundsin, et peab midagi ette võtma. Mul ei olnud mitte mingisugust eesmärki – ei kilosid vms, aga ma tahtsin saada paremat enesetunnet, sest ma hakkasin kasvõi trepist kolmandale korrusele minnes juba hingeldama," rääkis Elp "Ringvaates".

Seetõttu otsustaski ta jaanuarist rangele režiimile minna. Seitsme kuu pärast oli ta 25 kilogrammi kergem ning viimased paar kuud on mehe kaal stabiilsena püsinud.

Range režiim näeb ette seda, et Elp ärkab hommikuti kell seitse ja läheb siis jõusaali, et oma päeva treeninguga alustada.

Seevastu dieete ta ei pea, vaid sööb kõike, mida tahab. Küll aga on tema toidukogused eelmise aastaga võrreldes vähenenud.

Kaalumuutus mõjutab ka baritoni laulmist. "Laulja instrument on ju tema keha, mitte ainult kaks häälepaela. Kui keha on läinud teiseks – ütleme, et ma olin kontrabassisuurune ja ma nüüd olen altviiulisuurune –, siis see kõlakoda muutub. Selles suhtes mul on kindlasti küllalt palju pusimist olnud ja ma tasapisi hakkan nüüd ennast tunnetama," selgitas Elp.

Ta lisas ka, et tagasilöögi päevi tal seni olnud ei ole. "On ainult edasilöögi päevad," ütles Elp.