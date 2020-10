Elmar Liitmaa: tahan rohkem kui vaid ühe kitsa alaga tegeleda

Endine Terminaatori kitarrist Elmar Liitma tõdes, et tahab elust rohkem kui vaid ühe kitsa valdkonnaga tegelemist. Seetõttu on ta praegu leidnud enda jaoks kaks olulist tegevust – kinnisvara valdkonnas töötamine ja bändi tegemine.

Muusika tegemisega alustas ta juba aastaid tagasi ja kirjutas Terminaatorile mitu hittlugu. Umbes 11 aastat tagasi otsustas ta aga bändist lahkuda ja muusikakarjääri tekkis paus. "Tekkis lihtsalt ühel hetkel blokk ette ja selline tunne, et pole enam midagi anda," selgitas Liitmaa R2 "Hommikus!".

"Igasugune looming, isegi olles stuudios ja salvestades teist või kolmandat bändi, siis ikkagi sa annad endast üsna palju. Ühel hetkel saab see ressurss otsa lihtsalt," lisas ta.

Pärast Terminaatorist lahkumist kolis Liitmaa üheksaks kuuks Taisse, kus oli tema sõnul mõnus asjade üle järele mõelda. Tai inspireeris teda ka Eestisse külmutatud Tai toite importima, kuid see äri ei läinud kuigi edukalt käima. "See ei osutunud pehmelt öeldes kasumlikuks ja ma sain natuke kõrvetada," nentis Liitmaa. "Sellest ma õppisin, et äkki peaks kõigepealt õppima, kuidas asi käib ja siis alles hakkama tegema," lisas ta.

Peagi läks ta kooli ettevõtlust ja projektijuhtimist õppima ning hakkas ka kinnisvara valdkonnas tegutsema. Nüüdseks on ta selles valdkonnas töötanud ligi kümme aastat ning teeb nüüd töö kõrvalt ka uut bändi Fööniks. "Ainult ühe asjaga tegelemine muutub võib olla ühekülgseks. Need kaks pealtnäha erinevat asja tasakaalustavad ennast niivõrd mõnusalt, et hea on vahepeal ümber lülituda ja olla teisel lainel. Selles mõttes ma tunnen, et selline balanss on väga hea," rääkis Liitmaa.

"Inimene ikkagi otsib vaheldust ja on rahutu loomuga. Mina olen ka samasugune ja tahaks siit maailmast rohkem, kui vaid ühte kitsast ala," lisas ta.