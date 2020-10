Pur Mudd avaldas uue lühialbumi nimiloo "On My Mind"

Pop-elektrooniline duo Pur Mudd avaldas värske singli "On My Mind", mis on ühtlasi ka nende oktoobri lõpus ilmuva lühialbumi nimilugu.

Pur Muddi koosseisu kuuluvad produtsendid ja multi-instrumentalistid Joonatan Siiman ja Oliver Rõõmus. Koosseisul on sel aastal ilmunud juba viis singlit ning 30. oktoobril on bändilt oodata lühialbumit kuue looga.

"Oleme erilise põhjusega valinud uue albumi nimilooks just "On My Mind". Mõttemaailma ja mõtete temaatika võtab väga hästi kokku meie uue albumi kontseptsiooni ning seob kõik lood üheks tervikuks," rääkis Joonatan uue albumi nimevalikust.

Pur Mudd soovib uue loo ja albumiga rõhutada ka enda mõtete, murede ja rõõmude jagamise olulisust. "Eriti praegusel ajal peame me keskenduma enda vaimsele tervisele. Iga päev tuleb uudiseid koroonaviiruse ja muudel hirmutavatel teemadel - inimesed on stressis ning paljud ka majanduslikult raskes seisus. Kindlasti peame jääma positiivseks ning uskuma, et kõik saab peagi korda," lisas Oliver.