Veebruaris astus Tuisk üles Eesti Laulu konkursil looga "Beautiful Lie", millega ta viis koju 2. koha. Vahetult enne jaanipäeva ilmus Tuisult aga singel "Miinusprojekt".

Idee kirjutada bachata'st loo käis ta esialgu välja naljana ühel aiapeol. "Laulsin kohe esimese viisiga, mis pähe tuli: "Bachata, nii ulalala ..." ja kui sõbrad seda viisi veel terve õhtu läbi laulsid, mõistsin, et see vist on päris catchy! Seega võtsin telefoni välja, salvestasin seal samas peol esimesed viisiideed ning järgmine päev kodus hakkasin oma stuudios lugu produtseerima," sõnas Tuisk.

Uut singlit ei produtseerinud Jaagup siiski üksinda. "Sain ükshetk Andrei Zevakiniga kokku. Mängisime üksteisele oma erinevaid uusi lugusid, sealhulgas ka minu bachata-biiti, mis oli siis veel ilma sõnadeta," meenutas ta.

"Zevakinit kõnetas see muusika kohe ja temaga koos võtsime loo uuesti käsile ja ühendasime jõud Zevakini elektroonilise ning minu akustilise produtseerimisoskuse sümbioosis antud lugu tegelikult oma praeguse vibe'i saavutaski."

Omaette väljakutse oli Tuisu sõnul ladina rütmides loole sõnade kirjutamine, milleks oli vaja teha uurimistööd.

"Üks suur väljakutse eesti keeles kirjutades on leida õige kõnepruuk, et lüürika ei kõlaks klišeelikult ja tunduks huvitav," märkis ta.

Tuisk jätkas, et seeläbi jõudis ta ideeni, et loo troopilisemaks ja huvitavamaks tegemiseks oleks vinge kasutada lüürikas erinevaid troopilisi kohti, nagu Puerto Rico, Argentiina, Las Vegas ning lisada vürtsi erinevate hispaaniakeelsete väljenditega.

"Ega ma ausalt öeldes selles keeles ise väga kogenud ei ole, seepärast tegin ka põhjalikku uurimistööd ja helistasin keeles pädevaid tuttavaid läbi ning lõpuks leidsin kõik õiged ja sobilikud riimid ning fraasid," lisas ta.

Loo video filmis režissöör Hindrek "Masa" Maasik.