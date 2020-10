Metsakutsu: igaüks saab oma vaimset tegevust paremaks seadistada

Räppar Metsakutsu ehk Rainer Olbri tõdes, et on elu jooksul kokku puutunud vaimsete tervise probleemidega, mis pani teda mõistma, et tegelikult on igaühel võimalik oma vaimset seisundit parandada.

Olbri rääkis "Ringvaates", et on oluline ennast kogu aeg jälgida. Näiteks kui tekib kurb või tühi tunne, tuleks proovida aru saada, kas tegemist on mööduva hetkeemotsiooniga või on tegemist korduva mustriga.

Räppar märkas enda puhul, et novembriti tunneb ta end alati tavapärasest kehvemini – tal tekib tunne, et ta ei taha ega jaksa midagi teha ning sooviks vaid üksi kodus olla. Olbri sai aru, et on vaja midagi ette võtta ja otsustas kohtuda psühholoogiga, kellega koos otsiti aasta jooksul Olbri vaimse tervisega seotud küsimustele vastuseid.

Olbri tõdes, et psühholoogiga kohtumisest oli tal palju kasu ning tänu sellele teab ta nüüd, kuidas toimida, kui peaks taas musta auku langemise tunne tekkima.

Oma raskete hetkede tumedaid tundeid on Olbri kajastanud ka oma muusikas, sest just kirjutamine on üks nendest tegevustest, mis tal oma emotsioonidega toime tulla aitab.

Lisaks on Olbri sõnul väga olulised rituaalid. Näiteks on ta juba mõnda aega hommikuti jooksmas käinud ja ta tunnistas, et nii kui üks hommik vahele jääb, tunneb ta oma meeleolus muutust.