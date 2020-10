AC/DC avaldas kuue aasta pikkuse pausi järel taas muusikat

AC/DC avaldas pärast kuueaastast pausi uue singli "Shot in the Dark". Lugu kõlab ka nende novembris ilmuval uuel albumil "Power Up".

Kuulujutud uuest muusikast said alguse kaks aastat tagasi, mil fotode põhjal oletati, et muusikud Angus Young, Brian Johnson, Phil Rudd ja Cliff Williams on Kanadas Vancouveris uut albumit salvestamas, kirjutab Consequence of Sound.

"Power Up" saab olema bändi 17. stuudioalbum ning seal kõlavad järgmised lood:

1. "Realize"

2. "Rejection"

3. "Shot in the Dark"

4. "Through the Mists of Time"

5. "Kick You When You're Down"

6. "Witch's Spell"

7. "Demon Fire"

8. "Wild Reputation"

9. "No Man's Land"

10. "Systems Down"

11. "Money Shot"

12. "Code Red"

Lugu "Shot in the Dark" saab kuulata siit: