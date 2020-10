Priit Pääsukese noortefilmist "Öölapsed" ilmusid esimesed lühiklipid

Filmi võtted toimusid 2019. aasta suve, kokku filmiti ligi 20 Tallinna võttekohas. Ööpimeduses lõid taustanäitlejatena kaasa ka ligi 100 vabatahtlikku noort. Filmi režissööri Priit Pääsukese jaoks on tegemist teise täispika mängufilmiga, kuid debütante leiab lisaks osatäitjatele ka kaadri tagant. "Tegemist on filmiga noortelt noortele ning koostöö kõigi nende uute andekate särtsu täis näitlejate ja noorte võimekate filmiprofessionaalidega kaadri taga on olnud äraütlemata tore ja inspireeriv kogemus," kinnitas produtsent Marianne Ostrat.

Noortekomöödia "Öölapsed" räägib kolmest õest, kes on jõudnud oma elus murdepunktini. Äsja gümnaasiumi lõpetanud Liis (Grete Konksi) avastab, et planeeritud tulevik poiss-sõbraga ei olegi nii kindel. Vanem õde Karin (Piret Krumm) on esimene kodust lahkunud laps, kes püüab toime tulla tänapäeva seksistlikus ärikeskkonnas. Õdedest noorim, teismeline Jane (Alice Siil) püüab vastu hakata peoloomast sõbranna survele olla keegi, kes ta tegelikult ei ole. Ühe saatusliku öö jooksul paljastuvad saladused ja tunded, mida ükski õdedest endale varem tunnistada pole tahtnud. Hommikul kodulävel kohtudes lähevad kõik kolm oma uuele elule vastu natuke targemana.

Vaata lühilklippe:

Filmi lavastaja on Priit Pääsuke ("Keti lõpp"), stsenarist Ewert Kiwi, operaator ja kaasstsenarist Mart Raun,kunstnik Kadri Kuusler, kostüümikunstnik Gerly Tinn, helilooja Janek Murd, helirežissöör Harmo Kallaste ning produtsent Marianne Ostrat.

Noortekomöödia "Öölapsed" jõuab kinodesse 18. detsembrist.