Franz Malmsten filmides näitlemisest: ma kaifin seda ainukordsust tohutult

Näitleja Franz Malmsten on mitmetes filmides erinevaid rolle teinud ja tunneb, et filmides näitlemine on tema jaoks põnevam kui rollimäng teatrilaval.

"Ma kaifin seda ainukordsust tohutult. Lähed sinna võttepäevale ja täna sa teed esimest ja viimast korda seda stseeni. See eelnev töö on tänu sellele olnud ka tohutu, sest ei ole olnud prooviperioodi, vaid sa oled ise nokitsenud. Mulle meeldib vist ka ise nokitseda," arutles Malmsten "Vikerhommikus".

Uue aasta alguses jõuab kinodesse Oskar Lutsu materjalil põhinev film "Soo", kus Malmsten kehastab traumeeritud kunstnikku Toomast. Võtteperioodist meenus Malmstenile ka seik, kus tema võimete piirid proovile pandi.

"Õhtul me alustasime stseeniga, kus toimus väike rüselus. Mis teeb selle raskeks on aga see, et meil on seal kunstlik vihm, mis tähendab, et meile lasti tuletõrjeautodest tuletõrjevoolikutega vett ja mulle tundus, et see on ainult paar kraadi. Me ei saanud ühte lõiku filmida kauem kui kaks-kolm minutit, võib olla isegi vähem, aga mulle tundus, et see on väga pikk aeg. Siis toimus brainfreeze," rääkis Malmsten. Seejärel ei olnud võimalik võtetega jätkata, vaid tuli sauna soojenema minna. Sauna ja võtteplatsi vahet joostes sai stsene üles võetud alles hommikuks.

Tavaelus tunneb Malmsten end aga pigem paipoisina. "Kuna hetkel tõesti see graafik on nii tohutu, siis ilmselt peab minema sinna paipoisi poole. Kuna kohustused on suured, siis ma ei taha ise endale ka karuteenet teha, et midagi jääb tegemata, nii et ma hetkel olen ülimalt graafikus nii kooliliselt, kui ka võtete ja tööga," rääkis ta ja lisas, et kui graafik enam nii tihe ei ole, siis on ta ehk hoopis mänguline laps, kellele meelivad lauamängud ja kaisukarud.

Olgugi et Malmsten endale näitlejana juba nime teinud on, siis näitleja haridust tal tegelikult ei ole. Küll aga käis ta gümnaasiumis Vanalinna hariduskolleegiumi teatriklassis ja on Indrek Taalmaal lavastuste lavale toomisel abiks olnud. "Ma olen sõitnud temaga etendustele, aidanud tal lava püsti panna, heli ja valgust teinud ja tänu sellele ma olen näinud ühte etendust sajas vormis," rääkis ta.

Pärast gümnaasiumit pidi ta tegema otsuse, kas minna lavakunstikooli või Balti filmi- ja meediakooli. Kahe kooli katsed toimusid samal ajal ning lõpuks otsustas Malmsten vaid BFM-i proovida. "Ma arvan, et kui ma oleks lavakasse läinud, oleks olnud üks suur okas see minu ringi käimine seal," nentis Malmsten ja lisas, et siis ei oleks ta ajalise surve tõttu näiteks filmides osaleda saanud.

Malmsten ei välista aga ka seda, et ta ühel hetkel teatrilavale jõuab. "Vihjena võin öelda, et järgmine suvi ma laval võib olla olen ja siis võib publik öelda, et Franz ei sobi lavale ja ma sinna enam kunagi tagasi ei lähe," rääkis ta.