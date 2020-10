Öed üllatavad värske singliga "Ja ma luban sulle"

"Looga hakkasime tööle tegelikult juba aasta algul ning lõpliku kuju saavutas ta nüüd sügise hakul, ikka Berdi keldris nagu meie teisedki lood," täpsustas ansambli liige Kristel Aaslaid.

""Ja ma luban sulle" räägib loo pisut sellisest stalkermode stiilis armastusest. Teate küll, kui üks pool on nii sees, aga teine pool isegi ei tea, et oled temasse armunud. See on tihtipeale näiteks iga suhte algusfaasis, et üks pool ei julge sammu teha ja teine pool ei teagi, et midagi üldse toimuks. Aga see kõik toimub justkui mullikile sees, ehk siis unistustes," kirjeldas Tuuli Rand laulu olemust.