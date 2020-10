Vegan-muusik Ardo Kivi: põhiline, et viskit jood ja suitsu teed, siis on okei

"Kui ma võtsin vastu otsuse, siis oli see kohe. See on ka teiste asjadega nii, et kui ma mingi asja endale eesmärgiks võtan, siis see juhtub nüüd ja kohe ja mittemingisuguseid kompromisse. See ongi minu moto," räägib Ardo oma veganluse teekonna algusest ETV2 muusikasaatele "#Melomaania".

Võiks arvata, et veganist bändikaaslasega on keerulisem arvestada, kuid nagu selgub, siis pole asi üldse nii hull, sest ka ansambli basskitarrist Robert Kõrvits ei söö liha. "Ma ei ole ka üheksa aastat liha tarbinud, küll aga ma tarbin piimatooteid, mis teeb minu menüü kordi lihtsamaks," selgitas ta ja tõi välja, et kui nad tulevad kontserdilt ja öösel kell 4 on bensiinijaam ainus koht, kus süüa, siis ta on mõnevõrra suurem see valik, mida võtta.

"Põhiline, et viskit jood ja suitsu teed, siis on okei. See, mida sa sööd, ei ole kellegi asi," ütles Adro Kivi, et rokkmuusika ja veganlus ei eksisteeri paralleelmaailmades.

Dead Furiese uus plaat ilmub novembris vinüülil ja digis, muusikud ise peavad seda stiililiselt oma kõige kirjumaks albumiks.