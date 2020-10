ETV uus saatesari "Mina, õpetaja" toob vaatajate ette kuue õpetaja lood

Milline on tänapäeva õpetaja töö ja millised on meie õpetajad? Laupäeval alustab ETV ekraanil uus dokumentaalsari "Mina, õpetaja", mis jälgib kuue õpetaja tööd ja tegemisi.

Sel kevadel pandi proovile nii meie õpetajate oskused kui ka raudsed närvid. Ajas muutunud õpetajaametit uurib ka värske dokumentaalsari, mis saadab kooliteel kuut õpetajat Eestimaa erinevais paigus. Neid inimesi seob küll elukutse, aga muus osas on nad kõik täiesti isemoodi. Erinevad on nii õpilaste arv, põhjused, miks õpetaja ametit peetakse kui ka elu, mis jääb väljapoole kooliseinu.



"Mina, õpetaja" sarja avaosa peategelane on noor õpetaja Anna, kes astub klassi ette päris esimest korda. "Kas ma olen kõik vajalikud ettevalmistused selleks ära teinud?" mõtiskleb Anna, kes Otepää gümnaasiumius oma õpetajateed alustab. Kaamera saadab noort naist tööl, kus tuge pakuvad kogenud kolleegid, aga näitab ka elu väljaspool koolimaja trennikaaslaste seltsis.

Kui vaatajad saavad sel laupäeval tuttavaks õpetajatee alguses seisva Annaga, siis edasised lood toovad ETV ekraanile kirju kogemustepagasiga õpetajad ja koolid, mis üksteisest vägagi erinevad. Nii saavad vaatajad osaleda 43-aastase staažiga matemaatikaõpetaja Liivi viimasel lõpuaktusel Kehtna koolis ja külastada Tartu Jaan Poska gümnaasiumi bioloogiaõpetaja Lauri klassiruumi, kus ujuvad kalad ja krõbistavad rotid.

Kuidas ühendada talutöö ja õpetaja amet, seda uuritakse Järvamaa kutsehariduskeskuse kutseõpetajalt Kajalt ning millise trikiga panna õpilased liikuma, avab väikese Laupa kooli kehalise kasvatuse õpetaja Liisa. Tallinna Tõnismäe reaalkoolis vene noortele eesti keelt õpetav Julia võtab aga vaataja kaasa oma karjääripüüdlustele, kus silme ees terendab unistus direktoriametist, et sel moel kooli arengule veelgi rohkem kaasa aidata.



"Mina, õpetaja" on ETV ekraanil 10. oktoobrist laupäeviti kell 19.30

Režissöör on Liis Lindmaa, toimetaja Sigrid Salutee, operaator Madis Reimund, helioperaator Rein Fuks, helilooja Markus Robam, tegevprodutsent Birgit Rae, produtsent Anatoli Tafitšuk.

Lisaks näeb sarja kestel ka tuntud inimeste mälestusi oma koolipõlvest.