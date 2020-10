Kumus avataval näitusel "Egiptuse hiilgus" saab näha ka muumiat

Näituse kordinaator Inga Jaagus selgitas, et tegemist on esimese Vana-Egiptuse teemat käsitleva näitusega Eestis, kus on päris esemed kohal. "Meil on käinud nii-öelda järeletehtud esemetega näitused kuskil kaubanduskeskustes või saalides, aga seda, et meil on reaalsed mitmetuhande aasta vanused esemed kohal, pole kunagi olnud."

"Selliste esemete reisimine on väga kulukas, seega ma võiks öelda, et Eesti on jõudnud mingi teetähiseni," sõnas ta ja selgitas, et kõigepealt võtavad konservaatorid kõik eksponaadid kastidest välja, kus need on pakitud mitmekordselt. "Seejärel kontrollivad selle nii Itaalia kui Eesti konservaatorid, kes mõlemad kinnitavad, et on näinud sama asja ning kui asi on õiges konditsioonis, siis lõpuks allkirjastatakse iga eksponaadi kohta ka akt."