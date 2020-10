Eesti kõige viljakam taustanäitleja: tahaksin mängida James Bondi

Eestis on üle 30 000 hobinäitlemise huvilise, kellest teadaolevalt kõige usinam on teinud kümne aasta jooksul koguni 500 rolli. "Pealtnägija" reporter Kadi Jaanisoo uuris tähemalt, miks Juhan Rodrik endale sellise hobi on valinud.

Tallinnas sündinud ja kasvanud Juhan Rodrik ei tee saladust, et tema eesmärk on saada võimalikult kuulsaks, mistõttu on kahemeetrine ja 32-aastane mees esinenud pea igal võimalusel taustanäitlejana. Oma ekraanikarjääri tipuks peab ta osalemist tõsielusarjas "Abielus esimesest silmapilgust" ja pooldokumentaalses sarjas "Suletud uste taga". Teadaolevelt ongi Rodrik Eesti kõige viljakam taustanäitleja või episoodilistes rollides osaleja, sest 10 aasta jooksul on tema kontole kogunenud 500 erinevat ekraaniesinemist.

Rodik kinnitas, et osad rollid on tasustatud, osad tasustamata. "Mõnikord on nii ka, et teen mingi vabatahtliku rolli ja siis sellest kasvab välja mingi teine roll, siis võetakse mingisugusesse teise projekti, mis on hoopis kõrgemalt tasustatud," selgitas ta. "Mul on olnud selline võttepäev ka, et kus ma läksin hommikul kell 7 kohale ja kella 22 õhtul, kui me lõpetasime, ei olnud mind kordagi filmitud."

Taustanäitleja rollide kõrval unistab Juhan Rodrik sellest, et saaks kunagi mängida näiteks James Bondi. "Eks see on vähetõenäoline, sest Bondi näitlejaid on kuus tükki ehk kuus inimest seitsmest miljardist on seda rolli mänginud," sõnas ta ja kinnitas, et kuigi statistiline tõenäosus on väike, siis kuidagi õnnestus see ka neil kuuel.