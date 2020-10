Liisi Koikson: mulle väga meeldib jazz, aga annan endale vabadust katsetada ka muid asju

"Kui me hakkasime proove tegema, siis saime aru, et väga palju seal ei uuenda, sest see plaat on inimeste kõrvus täpselt sellel kujul ning me tahame tekitada äratundisrõõmu," ütles ta ja mainis, et tema enda hääl on samas nende aastatega muutunud.

"Olen natukene kärsitu ka oma valikutes olnud ja pole tahtud ühte asja kinni jääda, kui sa võtad mingi uue raja ja see on võõras, siis kahtled, kas see ikka on õige," tõdes Koikson ja mainis, et kahtlus käib samas asja juurde. "Kõige suurem erinevus tekkis pärast mõnd aastat, kui ma Londonis olin, siis ma sain inimesena tõestust sellele, et saan ka mingites keerulistes olukordades hakkama, et ma pole lihtsalt pilvedel hõljuv laulja, keda viiakse lihtsalt ühest kohast teise."

"Jazzkaar on mulle kodu pakkunud pikka aega, aga ma ei ole läbi ja lõhki jazzlaulja," ütles ta ja kinnitas, et ta on jazzlaulja sama palju kui näiteks Frank Sinatra. "Ta oskas teha ilusaid meloodiaid ja big band'iga koos fraseerida, aga ei teinud soolosid, ma olen ka seal piirimail, mulle väga meeldib jazz, aga annan omale vabadust katsetada ka muid asju."