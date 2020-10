Tallinnas avati Eesti esimene pakendivaba pood

Poodi sisenedes tuleb kaaluda enda pakend ning markeriga peale kirjutada, kui palju see kaalub. "Siis võtate näiteks makarone just nii palju, kui tahate," selgitas poe müügijuht Elena Ostsepkova ja tõi välja, et nende toodete kilohinnad võivad olla kohati kõrgemad, sest palju sõltub sisseostuhinnast. "Näiteks need marakonid on mahedad, seega on ka natukene kallimad."

"Need kliendid, kes meile tulevad, hindavadki just seda, et saab osta ilma pakendita," sõnas ta ja rõhutas, et hetkel neil veel värskeid tooteid müügil ei ole. "Püüame müüa ainult kohalike tootjate kaupa."

Kellel endal aga pakendit ei ole, saavad valida endale sobiva anuma purgipangast. "Need on juba pestud ja valmis selleks, et uue omanikuga koju minna," ütles ta ja kinnitas, et purke tagastama ei pea. "Selle võib endale jätta, see on täitsa tasuta, aga kui teil on kodus purke, siis võib need meile tuua."