Mari Jürjens: mu hing on kogu aeg looduse rüppe igatsenud

Sel suvel kolis laulja Mari Jürjens koos perega mitmeks kuuks haagissuvilasse elama. Laulja tõdes, et nüüdseks on see seiklus aga selja taha jäänud.

"Lapsed käivad lasteaias ja on olnud väga palju toimetusi seoses uue plaadiga, nii et see haagise elu oli tore suvine vahepala," rääkis Tallinnasse tagasi kolinud Jürjens "Vikerhommikus".

Ta lisas, et haagissuvilas elamise kogemus oli tegelikult väga äge ja ta soovitab seda ka teistel proovida. "See paneb omamoodi proovile või lihtsalt pakub, eriti lastele, niivõrd ägeda kogemuse. Esiteks olla kogu aeg koos, magada käed-jalad koos ja hästi palju suhelda, ei ole kusagile väga võimalik ära peita ennast," sõnas Jürjens.

Haagissuvilas elades nad millestki puudust ei tundnud, sest Tallinn oli vaid pooletunnise sõidu kaugusel ja vajadusel sai tihti poes käia. Aeg-ajalt kuulsid nad ukse taga ka metsloomi krabistamas.

Jürjens tunnistas, et tegelikult on temas nii linna- kui ka maainimest. "Ma usun, et see peab olema tasakaalus. Ma ikkagi vajan seda võimalust, et ma saaksin trehvata inimesi, mulle on oluline, et oleks olemas naabrid ja et on pood ja muu praktilisus kõik lähedal. Kuna ma olen nüüd aga elanud üle kümne aasta Tallinnas, siis see hing on kogu aeg ikkagi looduse rüppe igatsenud, et oleks seda ruumi ja vaikust rohkem," kirjeldas Jürjens.

Haagissuvilas elades tegeles Jürjens ka loominguga ning 10. oktoobril ilmub tema uus plaat. "Ma tundsin, et see on veidi sügisesem album," põhjendas Jürjens ilmumisaja valikut.

Ta rääkis ka, et oskab kirjutada vaid asjadest, mis on tema endaga seotud ja seetõttu on pere talle suureks inspiratsiooniks. Vahel kirjutab ta esmalt teksti ja seejärel viisi, teinekord aga vastupidi.

"Ma arvan, et tihtipeale on see olnud nii, et mul on olnud suur inspiratsioon, kas siis tunne või mõte või teema, millest mul on vaja väga kõnelda või enda jaoks ta kuhugi salvestada, siis ma otsin ja ootan seda teksti. Kas siis väga teadlikult võtan selle aja, et seda luua või siis ta kärgatab mulle pähe," rääkis Jürjens.

Laulusõnad või -ideed kirjutab ta sinna, kuhu parasjagu mugav on. "Neid tekste on siis igal pool laiali ja näiteks seda sama albumit tehes ma hakkasin siis otsima, et kus mul need ideed on," ütles Jürjens ja lisas, et just eesti keeles on tema meelest kõige parem kirjutada.