Tallinna lauluväljakul filmiti video Broadway muusikalis "Laulev revolutsioon" kõlavale loole

Kevadel jõuab Broadway lavale Tony Spinosa muusikal "Laulev revolutsioon", mis on inspireeritud Eesti ajaloost. Üks muusikalis kõlavatest lugudest on "Never Forget Who You Are", millele filmiti augustis Tallinna lauluväljakul muusikavideo.

Lugu esitab Ameerikas elav Eesti päritolu laulja ja näitleja Kristi Roosmaa, kelle sõnul räägib lugu olulistest väärtustest ja endale truuks jäämisest. "See laul on inglise keeles, aga selles on ka väikene osa, mis on eesti keeles. Just see eestikeelne osa ütleb, mis need olulised väärtused on – kodumaa, armastus ja usk," rääkis Roosmaa.

Ta lisas, et laulukaare all laulda oli väga eriline tunne ja see tõi talle palju mälestusi meelde.

Video võeti üles ühe päevaga ning lisaks Roosmaa laulmisele näidatakse seal ka arhiivikaadreid lauluväljakul laulvatest eestlastest. Muusikavideo produtsent ja režissöör on äsja Balti filmi- ja meediakooli lõpetanud noor filmitegija Vivian Säde. "Ma olen hästi õnnelik, et mulle on noore filmitegijana selline võimalus antud," ütles ta.

Täispikk muusikavideo ilmub teisipäeval, 13. oktoobril. Roosmaa jagas ERR-iga minutilist videokatkendit aga juba praegu ning seda saab näha siit:

Lisaks on huvilistel võimalus vaadata ka videot sellest, mis võttepäeval kaadri taga toimus:

Broadwayl etenduv muusikal jutustab eestlase ja venelase vahelise keelatud armastuse loo. Lavastuse peategelane Taavi Tamm armub Punaarmee juhi tütar Sofiasse, ent nende suhe peab vastu seisma mitmetele väljakutsetele.

Tony Spinosa sai muusikali idee Eestit külastades ja leidis, et laulev revolutsioon on muusikali kirjutamiseks väga hea aines.