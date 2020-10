Minu Eestimaa | Saskia Alusalu: sain Eestisse naastes aru, et teist nii ägedat riiki ei ole

"Mind pani Eesti loodust kõige rohkem hindama just tagasitulek. Viimased kümme aastat ma olen viibinud enamuse aja Eestist eemal ja just tagasi tulles ma sain aru, et ühtegi teist nii ägedat riiki ei ole olemas," rääkis Alusalu ja lisas, et juba Tallinna lennujaamas maandudes tekib tal kodune tunne, sest saab taas Eesti õhku hingata.

Alusalu rääkis, et ta elas kaheksa aastat Saksamaal ja kui seal tekkis soov järve ujuma minna, tuli selle eest maksta. Eestis see nii aga ei ole. "Ma saan pärast igat trenni hüpata jõkke või järve ja tihtipeale see on inimtühi ning see on tegelikult üli äge," ütles Alusalu.

Samas nentis ta, et eestlased ei suuda tema arvates tihti adekvaatselt hinnata, kui tähtis on puhas vesi ja seda võetakse iseenesestmõistetavalt. "Me ei teadvusta täna veel endale, et tuleviku suured sõjad tulevad hoopis puhta vee pärast ja me peaksime seda väärtust hoidma," sõnas Alusalu.

Looduses jalutades meeldib Alusalule ka erinevaid taimi korjata. "Kui sa ikkagi jood enda korjatud teed, siis see on hoopis midagi muud. Sellest hetkest, kui hakata taimeteed jooma, on keeruline tagasi pakitee peale minna," tõdes Alusalu.

Tihti tabab ta end ka mõttelt, et tahaks metsa minna. "Ma ei tea, mis asi see mind kutsub, aga miski kutsub. Ma saan siis võib olla looduses iseendaks tagasi," rääkis Alusalu.

