17-aastane räppar Pluuto: mind ei võeta nagu noorukit

"Mind siiski võetakse kui normaalset, räägitakse normaalset juttu ja käitutakse nagu normaalse inimesega. See, et ma 17 olen, ei mängi erilist rolli," rääkis Pluuto ETV2 uues muusikasaates #Melomaania.

Siiski lisas Pluuto naerdes, et kui kellegagi vanuse teema üldse päevakorras on, siis on need paar 5Miinuse liiget.

Esimene kohtumine 5Miinusega on Pluuto sõnul samuti meenutamist väärt. See juhtus siis, kui 5Miinust Pluuto esimest korda endaga koos esinema kutsus.

"See oli Factorys, Helitehases. Me kõndisime kitsalt tänavalt oma tolleaegse tüdrukuga koos. Jube kitsas tänav oli ja ma vaatasin, et mingid kuus mustas kutti on seal teises tänava otsas ja ma ei julgenud väga nagu… ma ütlesin, et lähme veits sealt vasakult poolt. Neist mööda kõndides tekkis meil pikk silmside ja siis nad küsisid: "Pluuto?" Mina küsisin "Miinust?" ja nad ütlesid "jah". Nublu oli ka nendega koos, ma ei saanud isegi aru, et see on tema," meenutas Pluuto.