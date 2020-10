Galerii: kinos esilinastus kodumaine spioonipõnevik "O2"

O2 on lühend Sõjavägede Staabi II osakonnast ehk Eesti sõjaväeluure üksus. Tõsielusündmustest inspireeritud filmi tegevus leiab aset 1939. aastal, kui Eesti oli kaotamas oma iseseisvust.

Kohe-kohe on puhkemas teine maailmasõda ja just neil kriitilistel hetkedel langeb Eesti nõukogudevastase luure juht salamõrva ohvriks. Selgub, et meie salateenistuses tegutseb äraandja ja tema tabamine tehakse ülesandeks luureohvitser Feliks Kangurile (Priit Võigemast). Samal ajal jõuab luurajateni info, et Stalin ja Hitler on sõlminud Eestit puudutava salakokkuleppe. Olukorda ei muuda lihtsamaks ka Feliksit painav saladus, mille keskmes on kahe aasta tagune armusuhe.

Lisaks Priit Võigemastile löövad filmis kaasa Elmo Nüganen, Rein Oja, Doris Tislar, Pääru Oja, Tambet Tuisk, Indrek Ojari, Hele Kõrve, Alo Kõrve, Johan Kristjan Aimla, Agnese Cirulele ja Kaspars Znotinš Lätist, Sampo Sarkola Soomest ning paljud teised näitlejad.

Eesti, Soome, Läti ja Leedu koostöös valmiva "O2" režissöör on Margus Paju ("Supilinna salaselts"), stsenaristid Tiit Aleksejev, Eriikka Etholen-Paju, Tom Abrams ja Olle Mirme. Filmi operaator on Meelis Veeremets, kunstnik Jaagup Roomet, kostüümikunstnik Kristina Lõuk, heliloojad Rihards Zalupe ja Eriks Ešenvalds, helirezhissöör Vytis Puronas ja monteerija Marion Koppel.

"O2" võtteperiood vältas kaheksa kuud ja filmi valmimisel lõi kaasa üle tuhande inimese.

Kinokavades on film alates reedest, 9. oktoobrist.