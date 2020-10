5miinust: oleme vanusega natukene leebunud

Nad märkisid, et need, kes nad 5miinuses on võrrelduna nendega, kes nad on igapäevaselt, ei erine üksteisest eriti, kuigi alguses olid neil teatud karakterid kindlasti enda jaoks välja mõeldud.

"Kui see alguse karakter oleks olnud see päris inimene, siis ega need tegelased väga pikka pidu ei oleks pidanud," sõnas Päevakoer. "Päris jõhkrad tüübid olid need, kes seal algusaastatel olid. Nüüd on vanusega natukene leebunud."

Ta lisas, et naljategemine lõppes esimese nelja looga neil ära. "Esimesed neli lugu on need, mida ei ole avalikult kuskil lastud. Need ei ole suure kuulamisväärtusega. Meie enda jaoks on natuke teistmoodi muidugi. Aga päris esimesest loost alates oli plaan see, et tahaks jõuda kuhugi sellele. Selles suunas on liigutud algusest peale."

Tema sõnul on neile oluline jõuda suure kuulajaskonnani ja seetõttu liiga ropuks oma lugusid ei saa ajada. Viie aasta jooksul on publik Päevakoera sõnul ka vahetunud.

"Osad on kindlasti jäänud, osad on need, kes soovivad, et me teeks algusaegade muusikat. Aga kui bändile ei öelda, et tehke algusaegade mussi, siis bänd ei ole arenenud. Meie oleme päris palju arenenud."

Venelase sõnul on 5miinuse kuulajad nooremad inimesed, kes kannavad musta värvi pusasid. "Kuhu peale on "rämmar" kirjutatud," lisas Päevakoer.