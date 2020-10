Lexsoul Dancemachine'i uus video valmis Uganda-Tarantino käe all

Video palusid nad teha nn Uganda-Tarantinol ehk Isaac Godfrey Geoffrey Nabwanal, märkis Ehte.

"See oli päris õnnelik juhus. Just samast "Ringvaatest" nägime, kui HÕFF-i promoti, oli seal ühe Wakaliwoodi filmi näitamine ja Robert Linna oli just see, kellele jäi silm peale ja viskas bändikoosoleku ajal, et äkki paluks neil ka teha muusikavideo."

Ehte rääkis, et kuigi Isaac tahtis jätta mulje, et ta on väga hõivatud, siis ta võttis nad ikkagi jutule. "Ütles, et saada mulle töömeilile idee ja saame eelarves kokku lepitud." Seda, mis video maksma läks, Ehte avaldada ei soovinud.

"Aga suurusjärk oli selline, et kui ta muidu toodab oma pooleteisttunniseid täispikkasid mängufilme 200–300-dollariliste eelarvetega, siis nüüd ta saab päris mitu sellist filmi teha."

Sarapuu rääkis, et Isaac ei kajasta oma filmides seda, mida ta Uganda sõja ajal nägi, vaid süstib kõigesse parajas annuses huumorit. "Ta võtab ise ka seda naljaga. Action comedy on ikkagi see tema žanr."

"Carambola Jelly" on alates kolmapäevast nähtav Lexsoul Dancemachine'i Youtube'i kanalil.