"Nähtamatud kangelased" jõudis Jupiteris esmakordselt Eesti ekraanidele

Soome eesmärgiks oli saavutada kaubandusleppeid Tšiiliga ning tugevdada majanduslikku positsiooni. Tapani Brotherus on Soome diplomaat, kes selle ülesande endale sai. Ootamatult toimus Santiagos riigipööre, mille tulemusel mõrvati endine riigi president ja Tšiilis läks võim sõjaväelise hunta kätte. Peatselt järgnesid Tšiili endise valitsuse toetajate arreteerimised ja hukkamised.

Soome soovis jääda neutraalseks ja pagulasi mitte vastu võtta. Tapani oma perega otsustas sellegipoolest varjata põgenikke enda isiklikus residentsis. See on lugu nähtamatutest kangelastest, kes võtsid eesmärgiks päästa tuhandeid pagulasi.

"Nähtamatud kangelased" on ajastutruu sari, mille 1970ndate lokatsioonid ja visuaalid pakuvad silmailu ning realismi. "Tegemist on küll aeglaselt süttiva draamasarjaga, kuid seda vürtsitavad pingelised inimsuhted ja sõjaväelised manöövrid. Kui kõrvutada "Nähtamatud kangelased" mõne Hollywoodi toodanguga, siis tugevaid paraleele leiab Oscari-võitja Ben Afflecki lavastatud filmist "Argo"," tõmbas Jupiteri toimetus paralleele. "Temaatika, süžee ning ajastu on äärmiselt sarnased. Kui "Argo" ülistas Hollywoodi filmitööstust, siis siinkohal on suuremat rõhku pandud realismile ja riikidevahelistele suhetele."

"Nähtamatud kangelased" on Jupiteri toimetuse hinnangul pingeline, intelligentne ja emotsionaalne vaatamine. Kõik kuus osa nüüd nähtavad Jupiteris.