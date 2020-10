Joygunsi liikmed unistasid USA-s Aerosmithiga sõbrunemisest

"See oli meie unistus, et kohe, kui keskkooli lõpetame, siis kohe läheme Ameerikasse ja saame sõpradeks Aerosmithiga," rääkis Võigemast "Vikerhommikus". "Tollel hetkel tundus, et inglise keel on ainus mõeldav keel, milles muusikat teha, aga eks me oleme nüüd arenenud ja vanemaks saanud ja laulame eesti keeles ka," lisas ta.

Lisaks omaloomingule koosneb Joygunsi repertuaar ka kaveritest ning hetkel tuuritavad Võigemast ja Eplik Eestis. Koroonaviiruse tõttu on tuur veninud seitsme kuu pikkuseks, ent nüüd on jäänud veel vaid üks kontsert.

Sel nädalal esilinastub kinodes ka kodumaine spioonipõnevik "O2", kus Võigemast suure rolli teeb. "Näitlejate jaoks on filmi esilinastus tavaliselt selline ootamatu sündmus, kus kaevatakse mingi vana asi välja, mis on ammu tehtud juba," rääkis Võigemast ja lisas, et võtetest on väga palju aega möödas ja vahepeal on ta jõudnud mitmete teiste projektidega tegeleda.

Võigemast rääkis ka, et karantiini ajal puhkas ta süümepiinadeta kodus ja ei tahtnud teatrist mõeldagi, ent nüüd on tal hea meel taas laval olla. "See paus oli piisavalt pikk, et tekiks nälg," ütles Võigemast.

Publik on Võigemasti sõnul teatris aga esialgu ettevaatlik. "Esimese hooga ei ole Draamateatri suures saalis arugi saada, kas inimesed on saalis, sest keegi ei julge hingata, köhatada või aevastada. Aga kui etendus hakkab pihta, siis inimesed rahunevad natuke, sest nad näevad, et näitlejad tulevad lavale ja neil ei ole maske ees, pritsivad tatti üksteisele näkku ja võib olla see vabastab neid," kirjeldas Võigemast.