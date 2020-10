Liisi Koikson avaldas uue singli

"Üksindus" on lugu, mis sündis Maian Kärmase sõnadele telesaates "Muusika mu sõnadele" ja räägib selle tunde erinevatest ilmingutest.

"Kolme tunnise loo kirjutamise protsessi tulem on nüüd ametlikult minu uus singel. Eelmisel aastal osalesime BFM-i tudengite "Muusika mu sõnadele" saates, kus mina ja Puuluup saime ette Maian Kärmase teksti, mille ta kirjutas kahe bändi poolt saadud impulsside põhjal. Võisime vabas vormis, kas kõike, või miinimumi sellest kasutada," rääkis Koikson.

Koos bändiliikmete Raun Juurikase, Marti Tärni ja Martin Petermanniga võtsid nad väljakutse vastu ja jäid lõpptulemusega nii rahule, et võtsid loo oma kontsertkavva.

"Üksindusest olen ka varem laulnud ja eks tal on ka palju erinevaid ilminguid – kuidas vahel võid ennast keset rahvahulka tunda rohkem üksikuna, kui oma kodus enda asjade keskel üksi aega veetes. Ma usun, et sellist enda mõtetega istumist on hetkel kõigil väga palju teha tulnud ja tänu sellele on kindlasti ka paljud asjad selgemaks saanud ja lahendusi leidnud. Et mis on päriselt oluline, siis, kui kellegi teise hinnang ei ole sinuga ühes ruumis. Ilus nullpunkt, millest uuele vastu minna," kirjeldas Koikson.

Eestikeelse palaga koos ilmus täna ka uusversioon Liisi Koiksoni 2017. aasta albumilt pärinevast loost "Procrastination Queen".

"Sellest loost tekkis 2019. aastal toimunud eriprojekti, hommikukontserdi ettevalmistamisel uue versiooni vajadus, mis esialgu pidi olema nö ajutine, aga esimesel läbimängul sai kõigile selgeks, et selles astumises on see lugu veel mõjusam. Nii otsustasime ta ka salvestada. Kuigi üks versioon on juba kuulamiseks mu "Coffee For One" albumilt olemas, ei saanud seda uut äratundmist ka jagamata jätta," lisas Koikson.

Liisi Koikson esineb juba sel nädalal kahe kontserdiga ka Jazzkaarel – 10. oktoobril Tallinnas Vaba Laval ja 11. oktoobril Pärnu Kontserdimajas. Kontserdid tähistavad Liisi Koiksoni albumi "Väike Järv" 15. aastapäeva.