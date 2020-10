"Suud puhtaks" naaseb ETV ekraanile uues kuues

Uuel hooajal tervitatakse vaatajaid täiesti uuest stuudiost, kus inimesi on küll mõnevõrra vähem, aga lugusid saates seevastu rohkem. Teravaid teemasid, ühiskonna valupunkte ja eestlaste muresid avataksegi sel sügisel isiklike lugude ja kogemuste kaudu. Saade toob kokku erinevad osapooled, eksperdid ja huvigrupid.

"Meie tänapäevased probleemid on olemuselt väga keerulise koega. Lihtsaid lahendusi peaaegu ei ole ja muutused sünnivad paljude inimeste (ja ametite) koostöös. See on meie saate suur võimalus: vaatame probleemidele lähedalt silma ja paigutame nad suurde pilti. Me ei paku ainult suuri tundeid, ei nääguta ja ei näita näpuga, me püüame leida vastuseid," ütles saatejuht Urmas Vaino.

Kuidas aidata koondamislaine järel "koroonavaesusesse" jäänud peresid? Mida teha, kui kool kiusab last ja vanemaid? Kes peaks aitama pahatahtliku kelmi ohvrit või kuidas päästa Ida-Virumaa sotsiaalmajanduslikust katastroofist? Need on mõned teemad, mida "Suud puhtaks" algaval hooajal puudutab.



Avasaade jõuab vaatajani ajal, kui nakatumiste arv kasvab mühinal ja võimalikud piirangud terendavad silmapiiril. Seega uuritakse kevadise range isolatsiooni jälgi meie ühiskonnale ja hinda inimeste eludele. Täpsemalt võetakse luubi alla isolatsiooni mõju pere- ja lähisuhetele, alates lahutustest kuni pereplaneerimiseni. Lahatakse ka lähisuhtevägivalla näitajaid ja ohvriabisse pöördujate hulka, sealhulgas ka vanemaealisi puudutavaid juhtumeid. Arutatakse isolatsiooni mõju vaimsele tervisele ning vabanemisjärgse õnnetustelaine tagamaid. Saates räägib oma loo naine, kelle abielule sai isolatsioon saatuslikuks, ja kooliõpilane, kes räägib noorte võitlusest teadmatuse, ärevuse ja depressiooniga eriolukorras.



Nüüd, kui uued võimalikud piirangud on lähedal, küsitakse, milliseid piiranguid saab Eesti endale lubada. Millisteks piiranguteks tuleb meil valmis olla, milliseid piiranguid võiks rakendada ja milliseid mitte?



Saates arutlevad Pärnu naiste tugikeskuse juht Margo Orupõld; terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje juht Mari-Anne Härma; TÜ professor ja valitsust nõustava teadusnõukoja liige Krista Fischer; sotsiaalkindlustusameti ohvriabi juht Jako Salla; päästeameti ennetustöö osakonna juhataja Viktor Saaremets; Kuristiku gümnaasiumi direktor Raino Liblik ja statistikaameti juhtivanalüütik Kaja Sõstra.



"Suud puhtaks" kaasab sel sügisel saatesse ka televaatajaid ja võtab otse-eetris vastu vaatajate küsimusi ning ettepanekuid. Küsimusi, mõtteid ja kogemusi oodatakse enne saadet nii automaatvastajale numbril 698 8954 (töötab esmaspäeval alates kell 15 kuni teisipäeval kella 17ni) kui ka saate Facebooki postkasti ja e-kirja teel (suudpuhtaks@err.ee).

Uuendusena lisandub võimalus helistada otsesaatesse teisipäeval kell 20.00-21.00 telefonil 628 4400 ning saata oma kommentaar nii e-kirja kui ka sotsiaalmeedia vahendusel.

"Suud puhtaks" alustab ETV-s teisipäeval kell 20.00